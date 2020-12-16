Об этом сообщает Idnes.
Так, теперь можно выбрать ближайший центр тестирования и записаться онлайн на определенную дату и время – чтобы предотвратить очереди. Результат теста можно будет узнать уже через двадцать минут.
Чтобы сдать тест, нужно прийти с документами и предоставить для регистрации свои контакты. Если по результатам антиген-теста будет подозрение на заражение, человека направят на ПЦР-тест.
Сейчас в Чехии существует 700 пунктов тестирования, но планируется открытие новых.
Соцопрос показывает, что около 40% граждан заинтересованы сдать тест. За два дня до начала работы пунктов через онлайн-портал зарегистрировалось более 18 000 человек, большинство из них – в последние дни перед Рождеством.
Расходы на тестирование покрывает медицинская страховка. Протестироваться повторно можно будет каждые следующие пять дней.
- Ранее сообщалось, что правительство Чехии запретило торговлю напитками “с собой” из-за риска распространения COVID-19.
- 26 ноября, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что парламент страны намерен организовать бесплатное тестирование на COVID-19 к Рождеству. Сделать тест на антиген смогут все желающие граждане.