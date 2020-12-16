В Чехии начали массовое тестирование на COVID-19 - все желающие могут сдать быстрый тест на антигены.

Об этом сообщает Idnes.

Так, теперь можно выбрать ближайший центр тестирования и записаться онлайн на определенную дату и время – чтобы предотвратить очереди. Результат теста можно будет узнать уже через двадцать минут.

Чтобы сдать тест, нужно прийти с документами и предоставить для регистрации свои контакты. Если по результатам антиген-теста будет подозрение на заражение, человека направят на ПЦР-тест.

Сейчас в Чехии существует 700 пунктов тестирования, но планируется открытие новых.

Соцопрос показывает, что около 40% граждан заинтересованы сдать тест. За два дня до начала работы пунктов через онлайн-портал зарегистрировалось более 18 000 человек, большинство из них – в последние дни перед Рождеством.

Расходы на тестирование покрывает медицинская страховка. Протестироваться повторно можно будет каждые следующие пять дней.