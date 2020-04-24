Об этом сообщает местное издание Prague morning.
Карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса действовали в стране с 12 марта.
“Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии”, – сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.
Если кто-то их граждан Чехии примет решение выехать за пределы государства, то при возвращении ему нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин.
“Можно выехать за границу даже на отдых. Но когда кто-то возвращается, он должен быть COVID-отрицательным, с доказательством теста или проходить двухнедельный карантин”, – сказал Войтех.
При этом, отрицательному тесту должно быть не больше четырех дней.
Среди прочего, в стране разрешат встречаться группам по 10 человек.
Также в правительстве отметили, что рассматривают возможность сокращения на две недели плана по ослаблению карантина.
- 21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.
- Власти Польши анонсировали поэтапный выход из карантина с 19 апреля. “Масочный режим” для граждан начал действовать 16 апреля.
- В Словакии смягчают карантинные ограничения. Уже со среды, 22 апреля, в государстве откроют все магазины и учреждения, площадь которых составляет меньше 300 метров квадратных. Также будут открыты рестораны и бары с работой на вынос.