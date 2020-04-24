Правительство Чехии приняло решение с 24 апреля разрешить гражданам свободно передвигаться по стране и за ее пределами, открыв границу.

Об этом сообщает местное издание Prague morning.

Карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса действовали в стране с 12 марта.

“Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии”, – сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

Если кто-то их граждан Чехии примет решение выехать за пределы государства, то при возвращении ему нужно будет предъявить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус или соблюдать двухнедельный домашний карантин.

“Можно выехать за границу даже на отдых. Но когда кто-то возвращается, он должен быть COVID-отрицательным, с доказательством теста или проходить двухнедельный карантин”, – сказал Войтех.

При этом, отрицательному тесту должно быть не больше четырех дней.

Среди прочего, в стране разрешат встречаться группам по 10 человек.

Также в правительстве отметили, что рассматривают возможность сокращения на две недели плана по ослаблению карантина.