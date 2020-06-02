С 15 июня чехи смогут начать путешествовать по Европе без необходимости сдавать тест на коронавирус после возвращения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в Twitter.

“С 15 июня мы сможем начать путешествовать по Европе. Правительство одобрило список безопасных для поездок стран”, – отметил министр.

К посту он также добавил соответствующую карту.

В список самых безопасных стран попали Германия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Исландия, Румыния, Болгария, Греция, Кипр, Венгрия, Словакия, Словения, страны Балтии.

Наиболее эпидемиологически опасные среди европейских стран – Великобритания и Швеция. По возвращению из этих государств нужно будет сдать тест на коронавирус.