Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в Twitter.
“С 15 июня мы сможем начать путешествовать по Европе. Правительство одобрило список безопасных для поездок стран”, – отметил министр.
К посту он также добавил соответствующую карту.
В список самых безопасных стран попали Германия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Исландия, Румыния, Болгария, Греция, Кипр, Венгрия, Словакия, Словения, страны Балтии.
Наиболее эпидемиологически опасные среди европейских стран – Великобритания и Швеция. По возвращению из этих государств нужно будет сдать тест на коронавирус.
- Ранее сообщалось, что Чехия в июне откроет границы со Словакией и Австрией.