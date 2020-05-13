Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Уточняется, что в Чешской Республике намерены открыть границы со Словакией и Австрией 8 июня.
По словам главы правительства Андрея Бабиша, границы планируют открыть к началу туристического сезона летом для того, чтобы жители всех трех стран могли путешествовать свободно.
“Думаю, может получиться, что 8 или 15 июня наши три страны откроются вместе”, – сказал он.
При этом премьер отметил, что Чехия в данный момент не ведет переговоров об открытии границ с Германией, потому что там ситуация с распространением коронавируса не настолько стабильна.
По состоянию на 13 мая в Чехии было официально подтверждено 8223 случая заражения коронавирусом. 284 человека умерли от COVID-19.
- Страны Евросоюза уже начали постепенное смягчение мер карантина, в зависимости от ситуации в системе охраны здоровья, а также – в зависимости от количества случаев заражения и смертей из-за коронавируса.