В Чехии планируют уже в июне открыть границы с Австрией и Словакией.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что в Чешской Республике намерены открыть границы со Словакией и Австрией 8 июня.

По словам главы правительства Андрея Бабиша, границы планируют открыть к началу туристического сезона летом для того, чтобы жители всех трех стран могли путешествовать свободно.

“Думаю, может получиться, что 8 или 15 июня наши три страны откроются вместе”, – сказал он.

При этом премьер отметил, что Чехия в данный момент не ведет переговоров об открытии границ с Германией, потому что там ситуация с распространением коронавируса не настолько стабильна.

По состоянию на 13 мая в Чехии было официально подтверждено 8223 случая заражения коронавирусом. 284 человека умерли от COVID-19.