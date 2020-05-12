Правительство Чехии приняло решение с 25 мая отменить обязательное ношение защитных масок на свежем воздухе при соблюдении двухметровой дистанции.

Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, сообщает местное издание Expats.

Правительство отметило, что маски все еще будут нужны при работе или посещении закрытых помещений. В том числе, маски нужно будет надевать в общественном транспорте, при посещении магазинов и ТРЦ, театров, кино, ресторанов и так далее.

Соблюдение “масочного режима” сохранится для массовых мероприятий на открытом воздухе.

Также в сообщении сказано, что с 25 мая в стране могут полностью разрешить работу ресторанов, а также зоопарков и достопримечательностей.

Требование повсеместно носить маску закончится только после того, как распространение коронавируса будет полностью остановлено.