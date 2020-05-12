Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, сообщает местное издание Expats.
Правительство отметило, что маски все еще будут нужны при работе или посещении закрытых помещений. В том числе, маски нужно будет надевать в общественном транспорте, при посещении магазинов и ТРЦ, театров, кино, ресторанов и так далее.
Соблюдение “масочного режима” сохранится для массовых мероприятий на открытом воздухе.
Также в сообщении сказано, что с 25 мая в стране могут полностью разрешить работу ресторанов, а также зоопарков и достопримечательностей.
Требование повсеместно носить маску закончится только после того, как распространение коронавируса будет полностью остановлено.
- Правительство Чехии приняло решение с 24 апреля разрешить гражданам свободно передвигаться по стране и за ее пределами, открыв границу.
- Чехия постепенно снимает карантинные ограничения. С 27 апреля в стране открыли магазины площадью до 2500 кв.м. (помимо продуктовых, которые и так оставались открытыми), а также тренажерные залы, зоопарки и ботанические сады, с 11 мая – остальные магазины и торговые центры, с 25 мая – рестораны, отели, театры и все прочее.