Чехия приняла на лечение 43 граждан Беларуси, тяжело травмированных во время разгона белорусскими силовиками мирных протестов против режима Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Чехии.

Глава МВД Чехии Ян Хамачек заявил, что большинство пациентов уже перенесло операции.

“Физические и психологические травмы у белорусов серьезнее, чем мы ожидали. Сюда входят огнестрельные ранения, многочисленные переломы всего тела, травмы глаз и ушей после взрыва гранаты, некоторые люди имеют признаки пыток”, – сообщил Хамачек.

МВД Чехии координирует оказание медицинской помощи пациентам в возрасте от 15 до 56 лет с помощью МИД, Минздрава, Минобороны страны и врачей-партнеров.