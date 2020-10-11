Об этом сообщает Министерство внутренних дел Чехии.
Глава МВД Чехии Ян Хамачек заявил, что большинство пациентов уже перенесло операции.
“Физические и психологические травмы у белорусов серьезнее, чем мы ожидали. Сюда входят огнестрельные ранения, многочисленные переломы всего тела, травмы глаз и ушей после взрыва гранаты, некоторые люди имеют признаки пыток”, – сообщил Хамачек.
МВД Чехии координирует оказание медицинской помощи пациентам в возрасте от 15 до 56 лет с помощью МИД, Минздрава, Минобороны страны и врачей-партнеров.
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