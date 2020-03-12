Об этом сообщает чешский сайт Novinky.

Уточняется, что в период чрезвычайного положения в Чехии будет запрещено проводить массовые мероприятия с участием больше 30 человек, посещать рестораны и кафе с 8 вечера до 6 утра.

Помимо того, правительством запрещено проводить спортивные, культурные и религиозные мероприятия.

При этом запреты не распространяются на проведение митингов, собраний, действия судов и государственной власти.

Также сообщается, что Чехия вводит пограничный контроль с Австрией и Германией. С 14 марта в страну будет запрещен въезд иностранцам, прибывающим из Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи, Испании, Австрии, Норвегии, Франции и Швеции. Также запрещен и выезд чехам в эти страны.