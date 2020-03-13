В Чехии приняли решение ввести полный запрет на въезд иностранцев и выезд своих граждан с 16-го марта из-за пандемии китайского коронавируса.

Об этом сообщает чешское издание C24.

“В полночь на понедельник запрещается всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время запрещается всем гражданам Чехии покидать территорию страны. Пограничники и водители грузовиков будут иметь исключение”, – сказано в сообщении.

При этом уточняется, что с 14 марта в Чешской Республике также будут закрыты все спортивные сооружения на открытом воздухе с участием более 30.