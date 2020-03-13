Об этом сообщает чешское издание C24.
“В полночь на понедельник запрещается всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время запрещается всем гражданам Чехии покидать территорию страны. Пограничники и водители грузовиков будут иметь исключение”, – сказано в сообщении.
При этом уточняется, что с 14 марта в Чешской Республике также будут закрыты все спортивные сооружения на открытом воздухе с участием более 30.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.