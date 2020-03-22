Чехию обвинили в присвоении гуманитарного груза медицинских масок и респираторов, который Китай направил в Италию.

Об этом заявил чешский расследователь Лукас Лев Червинка, пишет итальянское издание la Repubblica.

Издание сообщает, что несколько дней назад чехи перехватили огромный груз в 680 тысяч масок и несколько тысяч респираторов, которые Китай отправил в Италию в качестве помощи в борьбе с пандемией.

По данным издания, министерство здравоохранения Чехии три дня не признавало факт присвоения чужой гуманитарной помощи. Согласно официальной версии чешских властей, речь идет о партии медицинского инвентаря, которая конфискована у спекулянтов-нарушителей, которые хотели продать ее по завышенной цене.

Червинка назвал произошедшее “очень постыдной историей”. Он утверждает, что у него есть фотографии и видеоролики, которые опровергают первоначальную версию чешских властей. По его словам, на кадрах ясно видны полицейские грузовики, в которые погружены коробки с изображениями китайских и итальянских флагов и надписями на итальянском и китайском языках.

Власти Китая пообещали отправить в Италию новую партию медицинских масок и респираторов из-за того, что Чехия распаковала предыдущую и разослала средства защиты по медицинским учреждениям.

Чешское правительство заявило, что обратило внимание на предполагаемую ошибку и теперь совместно с Италией и Китаем попытается решить создавшуюся проблему.

Ранее сообщалось, что 22 марта в Киев прибудет из Китая грузовой самолет Ил-76 с экспресс-тестами на коронавирус COVID-19 и масками.