Никита Толмачев, который 6 января во время встречи с российской блогером Александрой Митрошиной напал на активистов организации "Видсич", извинился за потасовку.

Об этом он заявил на видео, которое обнародовал лидер группировки С14 Евгений Карась в YouTube.

“Встретились с участником вчерашней потасовки. Либеральные активисты приехали сорвать лекцию российской блогера. Сорвали ее. Но во время этого произошла драка с Никитой Толмачевым”, – написал Карась.

По его словам, Толмачев объяснил, что поддерживает большинство взглядов патриотических активистов, но из-за скандала в лекционном зале повел себя неадекватно и спровоцировал конфликт.

“Потасовка, которая произошла, она не из-за политических взглядов, не из-за каких-то разногласий в этом плане. Это было исключительно на эмоциях и из-за моей личной перепалки с ребятами. Это было в состоянии аффекта. Это было неуравновешенно. Это была ошибка с моей стороны вообще создавать этот конфликт”, – заявил он.

Толмачев отметил, что об этом жалеет, помирился с активистами и уже дал показания полиции.

“Активисты простили меня за глупую потасовку. Я ни в коем случае ничего не имею против нашей страны и очень уважаю наших солдат. Любите Украину и все будет хорошо”, – заявил он.