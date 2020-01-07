Об этом он заявил на видео, которое обнародовал лидер группировки С14 Евгений Карась в YouTube.
“Встретились с участником вчерашней потасовки. Либеральные активисты приехали сорвать лекцию российской блогера. Сорвали ее. Но во время этого произошла драка с Никитой Толмачевым”, – написал Карась.
По его словам, Толмачев объяснил, что поддерживает большинство взглядов патриотических активистов, но из-за скандала в лекционном зале повел себя неадекватно и спровоцировал конфликт.
“Потасовка, которая произошла, она не из-за политических взглядов, не из-за каких-то разногласий в этом плане. Это было исключительно на эмоциях и из-за моей личной перепалки с ребятами. Это было в состоянии аффекта. Это было неуравновешенно. Это была ошибка с моей стороны вообще создавать этот конфликт”, – заявил он.
Толмачев отметил, что об этом жалеет, помирился с активистами и уже дал показания полиции.
“Активисты простили меня за глупую потасовку. Я ни в коем случае ничего не имею против нашей страны и очень уважаю наших солдат. Любите Украину и все будет хорошо”, – заявил он.
- Напомним, в Киеве был жестко задержан полицией активист организации “Видсич” Леонид Овчаренко за вопрос российскому блогеру о том, “чей Крым”.