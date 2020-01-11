В Иране заявили, что самолет МАУ действительно был сбит после того, как пролетел над важным военным объектом около Тегерана.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление местных властей.

Там пояснили, что сбили самолет по ошибке, что было вызвано “человеческим фактором” из-за напряженных последствий иранский ракетных ударов по американским военным базам в Ираке.

В результате давления со стороны мирового сообщества и предоставленных косвенных доказательств того, что самолет был сбит ракетой, власти Ирана признали этот факт.

Местное агентство ISNA опубликовало заявление Генерального штаба вооруженных сил Ирана, в котором сказано:

“После угроз со стороны президента и военных командующих преступных сил США и ввиду беспрецедентного увеличения воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики были на высшем уровне готовности. Через несколько часов после ракетных ударов количество военных самолетов американских террористических сил вокруг страны увеличились, и нас поступали сообщения о возможных воздушных ударах по стратегическим объектам страны. Это вызвало повышенную внимательность в подразделениях ПВО. В таких критических условиях рейс “Украинских авиалиний” вылетел из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, был в непосредственной близости от важного военного центра КСИР на небольшой высоте. Предполагалось, что это вражеский самолет. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен по человеческой ошибке, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан. Генеральный штаб Вооруженных сил, выражает соболезнования скорбящим семьям иностранных граждан и приносит извинения за человеческую ошибку, гарантируя, что в Вооруженных силах будет проведена работа, чтобы подобный инцидент не повторился”.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.

“Печальный день. Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим свои извинения и соболезнуем нашему народу и семьям всех жертв трагедии”, — написал он.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.

Стоит отметить, что Иран отрицает версию о крушении самолета из-за ракеты.