Французские ученые выяснили, что человеческий мозг может определять местоположение прикосновения, даже если оно находится за пределами тела.

Об этом идет речь в статье, опубликованной научно-популярным американским журналом Scientific American.

Новая работа ученых из Университета Лиона во Франции показывает, что наш мозг способен определять местоположение прикосновения, даже если оно происходит за пределами тела. Например, человек может чувствовать, как то, что он держит в руках, касается чего-то точно так же, как если бы этот предмет был продолжением его тела.

Нейробиолог Люк Миллер, принимавший участие в исследовании, рассказал, что на изучение этого когнитивного феномена его натолкнул инцидент, случившийся с ним дома. Миллер играл со шторкой в ​​своей квартире, касаясь ее палкой. Он понял, что во время каждого удара ему удавалось точно определить, где палка и шторка соприкоснутся, даже не глядя на них. Так, будто палка — продолжение его тела.

“Это было немного странно. … Итак, я пошел в лабораторию, и мы поиграли с этим там”, — рассказал Миллер.

Во время исследования ученые пригласили в лабораторию 16 правшей. Всем испытуемым дали деревянные палочки длиной в метр и попросили проанализировать свои ощущения во время касания палочкой к различным предметам.

В общей было проведено около 400 испытаний. В 96% случаев могли точно определить, где именно палочка касалась предмета. При этом исследователи регистрировали активность мозга испытуемых с помощью электродов, прикрепленных в коже головы.

Так удалось выяснить, что в случаях, когда касание происходило единожды, на него следовала быстрая реакция коры головного мозга. А в тех случаях, когда касание происходило дважды, отмечалось заметное подавление нервных реакций. Ученые отмечают, что аналогичная реакция отмечалась и при касании к руке испытуемых. Они выяснили, что нейронные механизмы для определения местоположения касания на инструментах “удивительно похожи на то, что происходит с локализацией касания на вашем собственном теле”.

“С инструментом обращаются как с чувственным расширением тела”, — объяснил Миллер.

Данные, полученные экспертами, в дальнейшем может быть использовано при создании нового типа протезов.