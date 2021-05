Про це повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Поєдинок пройшов у португальському Порту на стадіоні “Драгау” у суботу, 29 травня.

Гра проходила за обмеженої кількості глядачів.

“Манчестер Сіті” вперше вийшов до фіналу турніру, проте перемогти не зміг. “Челсі” ж зумів завоювати ініціативу і вдруге в своїй історії перемогти у головному футбольному турнірі Європи (вперше це сталося в 2012 році).

Варто зазначити, що за “Манчестер Сіті” виступав українець Олександр Зінченко. Він вийшов на поле в стартовому складі команди й відіграв увесь матч.

Старт поєдинку видався активним для обох команд. У першій частині гри “Челсі” більше атакував, й міг забивати Тімо Вернер, проте кільки разів зіграв невдало.

На 38-й хвилині Зінченко чудово відіграв у захисті і не дав Каю Хаверцу пробити ворота “Сіті”.

Рахунок було відкрито наприкінці першого тайму матчу (після провалу в центрі оборони “Манчестер Сіті”).

Олександр Зінченко не встиг завадити Хаверцу, проте більшої помилки у цьому епізоду припустився ще один гравець “Сіті” Джон Стоунз.

У другому таймі через травму “Манчестер Сіті” втратив свого ключового гравця Кевіна де Брюйне (на 60-й хвилині).

Згодом Крістіан Пулішич міг подвоїти перевагу “Челсі”, проте пробив повз ворота.

Рефері додав ще 7 хвилин до основного часу, протягом яких Ріяд Марез мав шанс врятувати “Манчестер Сіті”, але не влучив у ворота.

У підсумку “Челсі” переміг “МанСіті” за рахунком 1:0.

Варто зазначити, що фінал Ліги чемпіонів мав пройти у Стамбулі, проте через спалах коронавірусу у Туреччині його вирішили перенести у Португалію.

NINE YEARS LATER, CHELSEA LIFT THE #UCL TROPHY ONCE AGAIN 🏆 pic.twitter.com/ovVAGNCwD6

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 29, 2021