Офис президента не будет менять главу Запорожской области Виталия Туринка.

Об этом сказал Буквам первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, комментируя заявление десятка депутатов «Слуги народа» о том, что Туринок находится под влиянием бывшего руководителя области Константина Брыля.

«Менять главу ОГА не будем, к нему нет абсолютно никаких вопросов», – ответил Трофимов.

Он также отрицает влияние на Туринка Брыля: «Абсолютно, нет».

«Просто, чем ближе выборы, тем больше местных интриг», – объяснил первый замглавы ОП.

На вопрос, сменят ли кого-то из глав ОГА в преддверие местных выборов, Трофимов ответил, что будут менять «всех неэффективных».

Виталий Туринок был назначен руководить Запорожской областью в сентябре прошлого года. Местные СМИ пишут, что Туринок «неоднократно появлялся на публичных мероприятиях с владельцем компании «Золотой Век» Дмитрием Поповым, который является также внештатным советником главы Запорожской области». Президент Владимир Зеленский озвучивал рекламные ролики «Золотого века».

Заявление о неэффективности главы области депутаты сделали 6 февраля. Среди них Артем Кунаев и Геннадий Касай, которые работали на «Мотор Сичи» и Сергей Штепа, выигравший округ у руководителя предприятия Вячеслава Богуслаева.