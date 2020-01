Родилась Шпаченко в Харькове. В 1991 году с матерью, еврейкой Серафимой Шварц, они выехали в Израиль, а затем – в Америку. Сейчас Надежда – профессор Калифорнийского университета города Помона.

Талантливая концертирующая пианистка

Девушка начала обучение в классах фортепиано, виолончели и композиции в возрасте пяти лет, и до тринадцати лет Шпаченко уже получила признание как пианистка и композитор, выступив с симфоническим оркестром Харьковской филармонии и заняв второе место во Всеукраинском конкурсе юных композиторов.

С тех пор Надежда регулярно выступала с сольными и камерными концертами, а также как солистка с оркестрами в Северной Америке и Европе в таких залах, как Музей искусств Лос-Анджелеса, музей “Phillips Collection” в Вашингтоне, “Chateau de Modave” в Бельгии, “Concertgebouw” в Амстердаме и Карнеги-холл в Нью-Йорке. Шпаченко также гастролировала в Мексике с оркестром “Baja California” и выступала с оркестром Харьковской филармонии и симфоническим оркестром Сан-Бернардино в Калифорнии.

Стиль музыки и сотрудничество с известными деятелями искусства

Пианистка специализируется в интерпретации новой музыки, часто выступая с премьерами произведений современных композиторов. В частности, именно Надежда впервые исполнила произведения Юрия Ищенко: Концерт № 2 (на XVII Международном фестивале “КиевМузикФест”) и Квартет № 2 (в Украинском институте Америки в Нью-Йорке), а также концерт “Диалоги” для фортепиано и камерного оркестра Э. Картера с ансамблем “Нимбус” в Лос-Анджелесе.

Кроме того, Надежда выступила с мировыми премьерами, выполнив произведения таких композиторов, как Эллиотт Картер, Джордж Крамб, Даниэль Фельсенфельд, Том Флаэрти, Энни Госфильд, Вера Иванова, Леон Кирхнер, Эми Бет Кирстен, Ханна Лейша, Джеймс Матесон, Мисси Маццоли, Гарольд Мелтцер, Адам Шенберг, Льюис Спратлан, Гернот Вольфганг, Янис Ксенакис, Питер Йейтс, Джек Ван Зандт и многие другие.

Во время своих концертов Шпаченко исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.

“Профессор музыки”

Пианистка также гастролирует с сериями дискуссионных концертов-лекций о связи современной живописи и музыки.

Надежда Шпаченко получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии, который закончила на “отлично”. Она также является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны. Кроме этого, пианистка преподавала в колледже Помоны, выступала с концертами и читала лекции в Университете Невады в Лас-Вегасе и Институте искусств Калифорнии.

Номинации и награды

Премьерный сборник произведений Надежды под названием “Woman at the New Piano: American Music of 2013” во время пятьдесят восьмой Церемонии вручения премии Грэмми был номинирован в трех категориях. Этот сборник произведений сопровождается четырьмя сольными и двумя дуэтными композициями (выполненными с пианисткой Женеве Феивен Ли), написанными для альбома композиторами Томом Флаэрти, Джеймсом Маттесон, Адамом Шёнбергом и Питером Йейтс.

В 2017 году Надежда была награждена премией Rovost’s Award за достижения в научных и творческих мероприятиях.

Грэмми – 2020

В этом году Шпаченко номинирована на музыкальную премию американской Академии звукозаписи в категории “Классическая музыка”. Надежда заявлена сразу в двух номинациях: “Лучший сборник” и “Продюсер года в классической музыке” за альбом The Poetry Of Places.

В пластинку “The Poetry of Places” вошли новые сольные и уже исполнены произведения с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэн Пирсом Мартином и перкуссионистами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс.