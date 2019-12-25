Практически весь христианский мир празднует рождение Иисуса Христа за григорианским календарем - 25 декабря. Но есть часть христиан, которые придерживаются юлианского календаря и отмечают Рождество 7 января.

#Буквы разбирались, чем же отличаются эти два празднования Рождества.

По преданию, в Вифлееме Дева Мария родила Иисуса Христа – Сына Божьего. Весть о рождении пастухам принесли ангелы. Потом поклониться и принести свои дары пришли волхвы-мудрецы с Востока – дорогу им указала яркая звезда. В Библии говорится, что рождение Иисуса Христа дало возможность для спасения души и вечной жизни.

25 декабря Рождество празднует Римско-католическая церковь, большинство протестантских церквей, а также часть православных – включая Константинопольскую (кроме Афона), Антиохийскую, Александрийскую, Кипрскую, Болгарскую, Румынскую, Албанскую, Греческую (которые придерживаются Новоюлианского календаря), пишет портал Религиозно-информационной службы Украины.

В ночь с 24 на 25 декабря в римо-католических храмах Украины проходят торжественные богослужения. Главная церемония проходит в Ватиканском соборе Святого Петра. Эту службу возглавляет Папа Римский Франциск и транслируется она по всему миру.

Папа Римский с лоджии базилики святого Петра в Ватикане по традиции обращается с рождественским посланием ко всем верующим и всем людям доброй воли мира. Приветствие звучит на 65-ти языках, в том числе и на украинском.

История возникновения Рождества

Праздник Рождества Христова зародился несколько столетий после рождения Иисуса – в Римской империи в первых поколениях христиан, как реакция на празднования языческих праздников.

“Кесарь Аврелиан 25 декабря 274 года провозгласил солнце-бога главным опекуном Римской империи и посвятил ему святыню на Марсовом Поле в Риме. Праздник бога-солнца праздновали 25 декабря потому, что тогда наступает зимний оборот солнца, дни становятся длиннее и солнце больше греет. Этот день считался как рождением солнца и его победой над тьмой ночи. Итак, христианский Рим, чтобы противодействовать языческому Риму, на место бога-солнца ставит свое христианское Солнце – Богочеловека и Его рождение также празднует 25 декабря”, – говорится в книге отца Юлиана Катрия “Познай свой обряд”.

Таким образом в первых столетиях не существовало Рождества.

Римо-католические традиции празднования Рождества

Накануне Рождества люди придерживаются Адвента – времени в ожидании праздника, когда особенно важно уделять внимание духовной жизни; кто-то, по желанию, соблюдает пост.

Праздник объединяет вокруг всю семью: принято украшать дом, наряжать елку. Также символами Рождества западного обряда является рождественский венок, омела, солома. На Рождество принято дарить подарки.

Вечером 24 декабря за столом собирается вся семья, но при этом одно место оставляют пустым.

Обычай ставить и украшать праздничную елку пришел из языческих времен. У древнегерманских народов существовала традиция: время, когда дни становились длиннее, а ночи короче – развешивали под потолком в своих домах ветви хвойных деревьев – это было символом победы жизни над смертью, дня над ночью, света над тьмой. Праздничную елку раньше украшали свечами, а ныне электрическими гирляндами – поскольку Христос часто сам себя называл светом.

Вигилийный ужин

Вечером 24 декабря вся семья собирается за столом. Вигилия с латинского означает бдение.

В Украине традиционным рождественским блюдом стала кутья – вареная пшеница с медом. Пшеница является символом вечности, так как ее зерно ежегодно оживает. А мед – символ вечного счастья святых в небе. На столе – традиционно состоит из 12 блюд – это символ 12 месяцев уходящего года, которые мы составляем Богу в благодарность и 12 месяцев будущего года, которые мы отдаем в руки Христа с просьбой о благословении.

Римско-Католическая церковь не настаивает на том, чтобы ужин был постным.

Обряд ломания облатки

Облатка (на польском языке – оплатек) – это пресный хлеб, которым во время вигилийного ужина между собой делить все семья.

С появлением вечерней звезды вся семья собирается вокруг праздничного стола. При свете свечей все поют колядку, потом молятся. А далее все члены семьи говорят друг другу пожелания, при этом отламывают кусочек облатки. Взаимное деления хлебом является выражением примирения и любви.

Почему остается свободное место за столом?

За праздничным столом остается одно свободное место. На тарелку кладется облатка – это пресный хлеб. Это место для какого-то гостя – бедного, сироты. Принимая их за стол, мы, согласно словам Иисуса, принимаем к себе самому – Христа.

Под конец вигилийного ужина вся семья колядует.

Для римо-католиков Рождество – это семейный праздник.

Православные традиции празднования Рождества

Верующие восточного обряда празднуют рождение Христа с 6 на 7 января. Стоит отметить, что дата празднования Рождества у всех одинаковая, разница только в системе летоисчисления.

Ежегодно перед Рождеством христиане придерживаются строгого рождественского поста – Филипповки, который начинается с 28 ноября и заканчивается 7 января. Во время поста люди стараются духовно очиститься и покаяться в грехах.

На Сочельник – 6 января – люди готовят 12 постных блюд в честь 12 апостолов Христа. Традиционно на столе стоят узвар, пампушки, борщ и кутья, которая является главным блюдом Святого вечера.

С первой звездой 6 января вся семья садится ужинать. Глава семьи зажигает рождественскую свечу, читает молитву и благословляет пищу.

На следующий день, 7 января, люди идут на богослужение, а дальше – ходят в гости к родственникам, колядуют и устраивают вертепы.

7 января заканчивается рождественский пост.

У христиан восточного обряда главное украшение дома – соломенный дидух.

Для православных и греко-католиков Рождество – это духовный праздник.

Какой ранг праздника Рождества среди других праздников?

У православных безусловное первенство держит праздник Пасхи – это победа Христа над грехом, смертью и дьяволом. Рождество после Пасхи занимает второе по рангу место, затем следуют все остальные церковные праздники.

У римо-католиков Рождество важнее Пасхи.

Что нельзя делать на Рождество?

Одинаково в рождественские дни западного и восточного обрядов христианам нельзя выполнять тяжелую, грязную работу. Домашние дела лучше отложить на потом. Нельзя сердиться, ругаться. Запрещено гадать. Нельзя в этот день обходить стороной бедных и нуждающихся – надо подать им милостыню.