Командный чемпионат мира по настольному теннису, который должен был пройти в Южной Корее с 22 по 29 марта, перенесен в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщается на сайте международной федерации настольного тенниса (ITTF).

“В условиях вспышки коронавируса по всей Южной Корее, решение о переносе было принято ради здоровья и безопасности спортсменов, официальных лиц и болельщиков в качестве главного приоритета”, – сообщается в коммюнике.

При этом в федерации предварительно зарезервировали новые даты проведения турнира – 21-28 июня.