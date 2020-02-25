Об этом сообщается на сайте международной федерации настольного тенниса (ITTF).
“В условиях вспышки коронавируса по всей Южной Корее, решение о переносе было принято ради здоровья и безопасности спортсменов, официальных лиц и болельщиков в качестве главного приоритета”, – сообщается в коммюнике.
При этом в федерации предварительно зарезервировали новые даты проведения турнира – 21-28 июня.
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