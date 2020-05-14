Об этом сообщает пресс-служба киевского футбольного клуба “Динамо”.

Уточняется, что чемпионат по футболу возобновится матчем между командами “Динамо” (Киев) и “Шахтер” (Донецк), который состоится 30 мая.

Также сообщается, что в этом розыгрыше чемпионата украинским футбольным командам осталось сыграть еще 9 туров.

Отмечается, что все матчи возобновленного чемпионата будут проходить без болельщиков.

При этом о более подробном расписании матчей чемпионата планируется сообщить позднее.