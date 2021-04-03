Об этом в интервью изданию “Факты” заявила глава Комиссии, лидер киевской “Европейской Солидарности” Марина Порошенко.
По ее словам, учитывая пандемию коронавируса, фактически с первого же дня ее избрания главой Комиссии по охране здоровья и социальной политики нужно было быстро разобраться и сориентироваться в происходящем в этих двух сферах.
Порошенко также отметила, что главный слоган “Помогать и защищать!”, с которым политическая партия “Европейская Солидарность” победила на выборах в Киевсовет, остается актуальным и сегодня.
“Нас поддержало наибольшее количество киевлян, и теперь на нашей команде лежит большая ответственность за предоставленное людьми доверие. И я постоянно чувствую эту ответственность”, – подчеркнула политик.
В пресс-службе партии добавили, что фракция “Европейской Солидарности” требует перепрофилировать и в течение ближайших недель оборудовать кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами ведомственные медучреждения в Киеве:
- Клиническую больницу “Феофания” Государственного управления делами;
- Киевскую клиническую больница на железнодорожном транспорте № 1;
- Киевскую клиническую больница на железнодорожном транспорте №2;
- Киевскую клиническую больница на железнодорожном транспорте №3;
- Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;
- Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;
- Центральный госпиталь МВД Украины;
- Государственное учреждение “Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г. Киеву”;
- Государственное учреждение “Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области”;
- Национальный военно-медицинский клинический центр “Главный военный клинический госпиталь”;
- Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;
- Государственное научное учреждение “Центр инновационных медицинских технологий” НАН Украины.
“Я хочу обратиться к Кабинету Министров, Министерству охраны здоровья прекратить саботаж и немедленно сделать все необходимое для того, чтобы выделить ведомственные больницы, которые находятся в столице, для помощи больным коронавирусом”, – заявила Марина Порошенко.
- Напомним, что на позапрошлой неделе власти Киева ввели жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официального введения “красной” зоны. Они начали действовать в столице с 20 марта. Общественный транспорт работал с ограничениями.
- Власти Киева не исключали закрытия школ и детсадов и остановку транспорта из-за критической ситуации с распространением коронавируса.
- 31 марта стало известно, что в Киеве с понедельника, 5 апреля, закроются школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, пускать по спецпропускам.