Об этом сообщили в блоге Google.
Теперь пользователи могут напеть (или насвистеть) любую песню и попытаться найти ее название с помощью поисковика Google.
Новая функция сегодня доступна в приложении Google как на iOS, так и на Android. Также она доступна в Google Assistant.
Чтобы воспользоваться ею, нужно просто спросить: “Что это за песня?” или коснуться недавно добавленной кнопки “Искать песню”, а затем напеть.
После этого Google покажет варианты, которые должны быть похожими, и среди них, вероятно, удастся найти ту самую песню.
Google заявляет, что функция работает благодаря использованию машинного обучения. Система “превращает звук в последовательность на основе чисел, представляющую мелодию песни”, которую затем можно сравнить с имеющимися песнями.
Новая функция уже доступна на английском языке для iOS и более чем 20 языков для Android. В будущем перечень языков должен стать больше.
- Ранее сообщалось, что карты Google показывать информацию о загруженности различных общественных мест, в том числе магазинов и парков.