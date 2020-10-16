Google добавляет новую функцию к своим инструментам поиска. Теперь пользователи смогут напевать песню и узнавать ее название через поисковик.

Об этом сообщили в блоге Google.

Теперь пользователи могут напеть (или насвистеть) любую песню и попытаться найти ее название с помощью поисковика Google.

Новая функция сегодня доступна в приложении Google как на iOS, так и на Android. Также она доступна в Google Assistant.

Чтобы воспользоваться ею, нужно просто спросить: “Что это за песня?” или коснуться недавно добавленной кнопки “Искать песню”, а затем напеть.

После этого Google покажет варианты, которые должны быть похожими, и среди них, вероятно, удастся найти ту самую песню.

Google заявляет, что функция работает благодаря использованию машинного обучения. Система “превращает звук в последовательность на основе чисел, представляющую мелодию песни”, которую затем можно сравнить с имеющимися песнями.

Новая функция уже доступна на английском языке для iOS и более чем 20 языков для Android. В будущем перечень языков должен стать больше.