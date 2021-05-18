Про це він заявив з трибуни Верховної Ради.
Порошенко додав, що кадровий хаос у владі спричинив те, що українці не отримали вчасної допомоги з перших днів пандемії.
“Чи заслуговує Максим Степанов на відставку? Очевидно. В цьому ні в кого немає сумнівів і це для нього найголовніший спосіб покарання. Однак хочу нагадати, що Степанов – це четвертий за рівно два роки перебування на посаді Зеленського міністр охорони здоров’я. Які ще потрібні докази кадрового хаосу, який панує ці два роки в країні? І хіба це не є свідченням, що проблема з охороною здоров’я не у Степанові? Бо країна залишилася ще у 2020 році без масок, без засобів захисту, без нічого”, – заявив Порошенко.
Нардеп нагадав, що Благодійний фонд Порошенка купляв костюми на 40% дешевше, ніж МОЗ, а кисневі концентратори — на 27-40% дешевше. Подібна ситуація склалася із закупівлею рентгенівського обладнання.
“Незалежно від політичних симпатій і антипатій ми маємо визнати — це має назву корупція. І за цю корупцію треба відповідати”, – переконаний лідер “ЄС”.
При цьому Порошенко заявив, що у світі масово спостерігається явище вакцинного націоналізму. Тож відповідальність за несвоєчасну закупівлю вакцин проти коронавірусу лежить більшою мірою на президентові.
“Коли намагаються зараз звинуватити Степанова в тому, що він неправильно чи недостатньо ефективно купував вакцини – ми маємо констатувати, що зараз є вакцинний націоналізм, і відповідальність за закупівлю лише на главах держав. І те, що ми на останньому місці, Володимире Олександровичу Зеленський, це ваша відповідальність. Те, що сьогодні як мінімум 48 469 українців віддали своє життя. На 34% більше померли в березні 2021-го, ніж в березні 2020 року”, – додав Порошенко.
Політик зазначив, що наразі для подолання пандемії в Україні потрібно негайно робити рішучі кроки.
“Тут відповідь дуже проста. Степанов має піти у відставку. Зеленський має понести відповідальність за смерті. А ми маємо об’єднатися для того, щоб розв’язувати питання вакцин, кисню, ліжок, власного виробництва вакцин і рятування українців. Це наша з вами мета. Об’єднаймося!”, – зазначив Порошенко.
- У вівторок, 18 травня, Верховна Рада України відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Таке рішення на сьогоднішньому позачерговому засіданні ВР підтримали 292 народних обранців