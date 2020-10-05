Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина после концерта украинской певицы Оли Поляковой в Харькове.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Харьковской области.

“Несмотря на карантин, на стадионе, что на Профсоюзном бульваре, состоялся концерт, который посетило около 2000 человек”, – заявили в полиции.

Организаторов концерта обвиняют в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

“Санкция статьи [ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины] предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51000 гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок”, – сообщили в полиции.

Как сообщает медиагруппа “Объектив”, концерт Поляковой был приурочен ко Дню учителя. Певица со сцены просила зрителей носить маски и соблюдать дистанцию, однако сделать это в толпе, которая подпевает, было сложно.