Об этом сообщила пресс-служба комитета.
“Осознавая свою ответственность перед многочисленными участниками iForum, оргкомитет конференции принял решение перенести дату проведения ивента на осень”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что форс-мажор обусловлен распространением короновирусной инфекции.
“Эпидемиологическая ситуация в мире и Украине сегодня – вызов и обществу, и iForum. Поэтому оргкомитет ответственно отнесся к рискам, которые могут нести угрозу здоровью многочисленным участникам, с учетом международных рекомендаций ВОЗ. Перенос конференции на осень – это взвешенное решение, которое является балансом между нашими обязательствами перед партнерами и посетителями и ответственностью за безопасность людей. Оргкомитет продолжает работать в скорректированных условиях, готовя любимый многими ивент, и держа руку на пульсе событий”, – пояснили в пр сслужби.
О переносе конференции также сообщил соорганизатор и президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.
“Эпидемия коронавируса не шутка. Я считаю, что пик в Украине придется на конец апреля – май. Думаю, за лето все уляжется и мы сможем осенью провести наш любимый iForum”, – отметил он.
- Напомним, речь Президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019 оказалась плагиатом.