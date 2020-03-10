Организационный комитет крупнейшей украинской IT-конференции iForum в связи с распространением коронавируса решил перенести ее на осень.

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

“Осознавая свою ответственность перед многочисленными участниками iForum, оргкомитет конференции принял решение перенести дату проведения ивента на осень”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что форс-мажор обусловлен распространением короновирусной инфекции.

“Эпидемиологическая ситуация в мире и Украине сегодня – вызов и обществу, и iForum. Поэтому оргкомитет ответственно отнесся к рискам, которые могут нести угрозу здоровью многочисленным участникам, с учетом международных рекомендаций ВОЗ. Перенос конференции на осень – это взвешенное решение, которое является балансом между нашими обязательствами перед партнерами и посетителями и ответственностью за безопасность людей. Оргкомитет продолжает работать в скорректированных условиях, готовя любимый многими ивент, и держа руку на пульсе событий”, – пояснили в пр сслужби.

О переносе конференции также сообщил соорганизатор и президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

“Эпидемия коронавируса не шутка. Я считаю, что пик в Украине придется на конец апреля – май. Думаю, за лето все уляжется и мы сможем осенью провести наш любимый iForum”, – отметил он.