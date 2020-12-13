Из-за неготовности поля в Кропивницком отменен матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу между "Ингульцом" и "Шахтером".

Об этом сообщает сайт “Ингулца”.

В клубе с Петрового, который проводит свои матчи в Кропивницком, заявили, что матч отменен из-за неготовности поля стадиона “Зирка”.

“Всю ночь при минусовой температуре шел ледяной дождь, из-за чего поле замерзло. Футбольный клуб “Ингулец” сделал все возможное, чтобы матч состоялся, но форс-мажорные погодные условия не позволили подготовить газон”, – заявили в “Ингульце”.

Решение о дальнейшей судьбе игры примет контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола. “Ингульцу” грозит техническое поражение.

После 12 туров чемпионата Украины “Шахтер” 26 очков и занимает второе место. Дончане отстают от “Динамо” на 4 пункта. “Ингулец” с 11 баллами – 10-й.