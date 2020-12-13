Об этом сообщает сайт “Ингулца”.
В клубе с Петрового, который проводит свои матчи в Кропивницком, заявили, что матч отменен из-за неготовности поля стадиона “Зирка”.
“Всю ночь при минусовой температуре шел ледяной дождь, из-за чего поле замерзло. Футбольный клуб “Ингулец” сделал все возможное, чтобы матч состоялся, но форс-мажорные погодные условия не позволили подготовить газон”, – заявили в “Ингульце”.
Решение о дальнейшей судьбе игры примет контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола. “Ингульцу” грозит техническое поражение.
После 12 туров чемпионата Украины “Шахтер” 26 очков и занимает второе место. Дончане отстают от “Динамо” на 4 пункта. “Ингулец” с 11 баллами – 10-й.
- Накануне на НСК “Олимпийский” в Киеве прошел футбольный матч между “Динамо” и венгерским клубом “Ференцварош”, по итогам которого киевляне одержали победу и вышли в плей-офф Лиги Европы.