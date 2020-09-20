Сильные ветры стали причиной быстрого распространения лесных пожаров в горах к северо-востоку от Лос-Анджелеса, что побудило власти заняться эвакуацией жителей района.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Площадь пожаров увеличилась до 142 квадратных миль (368 квадратных километров).

В субботу был издан приказ об эвакуации для всех жителей горной общины Райтвуде, насчитывающая 4000 человек.

Масштабы разрушений в районе примерно в 80 км к северо-востоку от центра Лос-Анджелеса пока не ясны. Но официальные лица парка округа Лос-Анджелес заявили, что пожар уничтожил природный центр Devil’s Punchbowl Natural Area, геологическое чудо, которое ежегодно привлекает около 130 000 посетителей.

На южной стороне Bobcat Fire пожарные продолжали защищать гору Вильсон, которая выходит на большой Лос-Анджелес и где расположена историческая обсерватория, основанная более века назад, и многочисленные радиовещательные антенны, обслуживающие Южную Калифорнию.

Официальные лица заявили, что пожар, начавшийся 6 сентября, представляет собой серьезную проблему, потому что горит в районах, которые не горели десятилетиями, а также потому, что спасательные службы по всей Калифорнии ограничены в ресурсах. На линиях находилось около 1660 пожарных.