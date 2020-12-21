Об этом сообщает Bloomberg.

Эксгумация около 4 миллионов норок состоится в мае с шестимесячным периодом ожидания, который считается достаточным, чтобы гарантировать, что трупы будут свободны от вируса и безопасны. После раскопок норку сожгут как корпоративные отходы. Органы здравоохранения заявили, что хранение животных в земле не представляет «непосредственного риска загрязнения озер, ручьев, а также питьевой воды».

Таким образом правительство пытается закончить скандал, который вынудил одного из министров уйти в отставку и нанес ущерб репутации Дании как страны, которая справилась с пандемией более умело, чем большинство других.

Опасность от норки

Есть ряд других стран, которые выращивают норку и в которых были обнаружены штаммы коронавируса у животных, а именно Италия, Испания, Нидерланды, Швеция и США. Ни одна из них до сих пор не предприняла таких решительных шагов, как Дания.

В начале ноября Всемирная организация здравоохранения заявила, что мутация коронавируса, обнаруженная в Дании, подчеркивает важную роль, которую разведения норок может играть в передаче SARS-CoV-2.