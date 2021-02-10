С самого утра за погодных условий и плохо убранные дороги Киев стоит в пробках.

Об этом рассказывают #Буквы.

Согласно Google maps, в центре Киева фиксируются ДТП.

Слишком затруднено движение в районе станций метро “Университет”, “Золотые ворота”, “Политехнический институт”, “Дворец Спорта”, “Кловская”, “Вокзальная”.

Проезд по улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе свободный. Затруднено движение на Подоле. Достаточно сложно двигаться автомобилям улицам Елены Телиги, Дегтяревской, проспекту Валерия Лобановского.

На левом берегу наблюдается тянучка на Броварском проспекте в обоих направлениях. Есть пробки на улице Братиславской.

Автомобильный поток на проспекте Шухевича и бульваре Перова почти не свободен.

Стоит отметить, что движение затруднено и на подъездах к Киеву в направлении из Броваров, Ирпеня, Борисполя.