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Из-за обстрелов боевиков на Донбассе ранен украинский защитник

Сегодня, 30 января, в результате обстрелов боевиков на Донбассе один украинский защитник получил ранения.

Четверг, 30 января 2020, 18:57

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Березово, применив гранатометы различных систем.

Кроме того, по защитникам Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, враг трижды совершил обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм – 5 снарядов, минометов калибра 120 мм – 12 мин и 82 мм – 13 мин.

Отмечается, что украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы. Однако сегодня в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.

Теги: обстрел, Донбас

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