Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

В частности, пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: недалеко от населенного пункта Пески, вблизи Васильевки, два раза рядом с населенным пунктом Павлополь и рядом с Авдеевкой.

В то же время, четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: вблизи Светлодарска, два раза недалеко от населенного пункта Орехово, а также рядом с Новотошковским.

Отмечается, что сегодня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.