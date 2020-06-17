Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого агрессор применил возле Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумов – стрелковое оружие.
Отмечается, что в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина.
“Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются”, – добавили в ООС.
В то же время, на участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим “Тишина” соблюдался.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
- Ранее российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки (Донецкая область) и ранили мирную жительницу.