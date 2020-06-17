Сегодня, 17 июня, в результате обстрелов оккупантов на Донбассе погиб украинский военный.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи Орехово противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого агрессор применил возле Луганского гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумов – стрелковое оружие.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина.

“Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются”, – добавили в ООС.

В то же время, на участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим “Тишина” соблюдался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.