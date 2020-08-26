Об этом сообщили в МИД РФ.
Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США Стивен Биган после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
“Заранее определив случившееся как “инцидент”, американская сторона акцентировала, что в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году”, – сообщает МИД РФ.
В свою очередь, в российском ведомстве заявили, что не допустят голословных обвинений.
“Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении “сокрыть истину”, звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь”, – заявили в ведомстве.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Теперь он в реанимации без сознания. Известно о том, что состояние политика стабильно тяжелое. Он в коме.
- Позже сообщалось, что медики больницы скорой помощи в Омске (Россия) всячески препятствуют и не позволяют транспортировать Алексея Навального в клинику на территории Германии.
- 21 августа днем городскую больницу Омска, где находился в коме Алексей Навальный, посетили немецкие врачи.
- 24 августа в берлинской клинике “Шарите” сообщили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили.
- Федеральное правительство Германии требует срочно начать расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального.