Соединенные Штаты Америки предупредили Россию о санкциях в случае подтверждения причастности властей РФ к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщили в МИД РФ.

Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США Стивен Биган после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

“Заранее определив случившееся как “инцидент”, американская сторона акцентировала, что в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году”, – сообщает МИД РФ.

В свою очередь, в российском ведомстве заявили, что не допустят голословных обвинений.

“Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении “сокрыть истину”, звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь”, – заявили в ведомстве.