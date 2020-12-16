Из-за падения нескольких опор линий электропередач на Шулявском мосту в Киеве возбудили уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Напомним, в Киеве на Шулявском мосту упали три столпа линии электроопоры. В результате инцидента движение перекрыли и образовались пробки.

По факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто уголовное производство ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

В результате инцидента повреждено 9 автомобилей. Пострадавших среди граждан нет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственный отдел Соломенского УП ГУ ЧП в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры № 9.