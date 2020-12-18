За 10 месяцев 2020 года международный туризм сократился более чем на 70% — до уровня 1990 года.

Такие данные обнародовала Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO).

Так, в период с января по октябрь 2020 года туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Это привело к потере $935 млрд экспортной выручки от международного туризма, что более чем в 10 раз превышает убыток, который отрасль понесла в 2009 году из-за глобального экономического кризиса.

“Сокращение международного туризма за первые 10 месяцев 2020 года на 72% связано с ограничениями на поездки, опасениями потребителей и глобальной борьбой за сдерживание коронавируса COVID-19. Все это привело к тому, что этот год стал худшим в истории туризма”, – отмечают в организации.

Как подчеркнул генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили, “туризм – один из секторов, наиболее пострадавших от беспрецедентного кризиса”, спровоцированного пандемией.

В UNWTO прогнозируют, что по итогам года количество международных туристических прибытий сократится на 1 миллиард, или 70-75%, и вернется на уровень 30-летней давности. Финансовые потери отрасли достигнут $1,1 триллиона. Такое резкое падение может привести к сокращению мирового ВВП на $2 триллиона.

Отмечается, что количество поездок в Азиатско-Тихоокеанский регион за десять месяцев текущего года сократилось на 82%, на Ближний Восток — на 73%, в Африку — на 69%, в Европу и Америку — на 68%.

Снижение в Европе оказалось наименьшим благодаря непродолжительному восстановлению туризма в летние месяцы. Однако после начала второй волны эпидемии в регионе вновь ввели ограничения.

Согласно прогнозам UNWTO, ко второй половине 2021 года международный туризм может частично восстановиться (на фоне начала вакцинации от COVID-19).

Но возвращение к уровню 2019 года (по количеству международных прибытий), вероятно, займет от 2,5 до 4 лет.

СПРАВКА. Всемирная туристская организация (UNWTO) — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран-участниц, 6 ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций. UNWTO занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Это ведущая международная организация в сфере туризма.