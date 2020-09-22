Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.
“Традиционная церемония вручения Нобелевской премии в Konserthuset Stockholm и Нобелевский банкет в мэрии Стокгольма отменяются. Церемония вручения призов будет транслироваться по телевидению. Принять участие в торжественной церемонии, которая состоится в мэрии Стокгольма, сможет небольшая аудитория”, – сказано в релизе.
Известно, что лауреатов объявят с 5 по 12 октября. Они будут приглашены на церемонию награждения и банкет в следующем году.
Нобелевская премия присуждается ежегодно за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.
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