Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. Это связано с тем, что распространение COVID-19 вынудило страны закрыть большую часть предприятий.

Хотя прогнозируется, что спад будет кратковременным, экономикам потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду как минимум до 2022 года. Однако восстановление может оказаться еще более медленным, чем прогнозируют экономисты.

Кроме того, экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают потерянный объем производства в 5,5 триллиона долларов, или почти 8 % ВВП к концу следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974-1975 годов.

При этом президент Европейского центрального банка Кристина Лагард заявила в четверг, что каждый месяц блокировки обходится экономике еврозоны от 2 % до 3 % от объема производства.