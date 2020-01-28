Об этом пишет CNN.

Отмечается, что крабы данного вида жизненно важны для коммерческого рыболовства на тихоокеанском северо-западе. Их повреждения могут повлиять на экономику прибрежных районов. И хотя результаты не являются неожиданными, авторы исследования говорят, что повреждение крабов является преждевременным: ранее не было предсказано, что кислотность навредит крабам так быстро.

Океан окисляется, потому что он поглощает больше углекислого газа из атмосферы, что снижает уровень водородного показателя в воде. Подкисление океана приводит к изменению линии берега, высвобождая избыток питательных веществ, которые, в свою очередь, могут вызвать цветение водорослей, а также повышение температуры и солености моря.

Ученые подчеркивают, что ракообразным и кораллам из-за ионов карбоната становится сложнее создавать крепкие раковины. Подкисление разъедает молодые раковины личинок крабов вида dungeness, что может ослабить их способность сдерживать хищников. У крабов с признаками растворения раковины были меньшими, чем у других. Это может вызвать задержки развития, которые могут повлиять на скорость их созревания.