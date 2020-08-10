Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Bambridge Accountants, специализирующейся на вопросах, связанных с налогами экспатов в США, пишет CNN.

Отмечается, что за первую половину 2020 года от гражданства США отказалось 5816 человек, а за весь 2019 год – 2072 человека.

“В основном это люди, которые уже покинули США и просто решили, что с них хватит. Мы видели, что люди переживают за все, что происходит вокруг президента Дональда Трампа, как борются с пандемией коронавируса, и за политику в США в настоящий момент“, – объяснил партнер Bambridge Accountants Алистер Бамбридж.

Он добавил, что хотя многие люди, отказавшиеся от гражданства, жалуются на то, что недовольны нынешним политическим климатом в США, другой причиной их решения часто являются налоги.

Прогнозируется, что тенденция с отказом от гражданства будет только расти.

“Многие люди ждут ноябрьских выборов, чтобы увидеть, что будет дальше. Если президент Трамп будет переизбран, мы полагаем, что будет еще одна волна людей, которые решат отказаться от своего гражданства“, – подчеркнул Бамбридж.