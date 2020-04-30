Об этом он сказал в интервью #Буквам.

Линчевский подчеркнул, что известны многочисленные случаи сильных побочных эффектов и осложнений от применения плаквенила.

“МОЗ, представьте, говорит врачам использовать в лечении препарат без доказательной базы. В мире плаквенил применяется в клинических исследованиях с очень строгой программой. ВОЗ говорит: присоединяйтесь к исследованиям и тогда можете его использовать. Если его назначать вне клинических исследований, это не несет никакого смысла – ни медицинского, ни научного. А Федеральное управление по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA) уже предупредило, что комбинация плаквенила и противовирусного препарата – опасна, от нее уже отказались. А у нас этот препарат до сих пор в приказе”, – пояснил он.

Врач добавил, что приказ о новых клинических протоколах № 1422, утвержден командой бывшей исполняющей обязанности министра охраны здоровья Ульяны Супрун предлагает другой подход к этому вопросу.

В частности, он позволяет каждой больнице Украины выбрать из перечня протоколов – развитых стран мира и таких организаций, как, например, Всемирная организация здравоохранения, – такой, что устраивает эту больницу, и применять его у себя.

“Вот я сейчас хочу лечить у себя в клинике по протоколу ВОЗ, а МОЗ мне приказывает делать иначе. Мы должны доверять учреждениям здравоохранения, а не полагаться на экспертов, которых привлекает тот или иной руководитель МОЗ к написанию установок по лечению для всех врачей в Украине. Эти эксперты могут из-за невежества или каких-то личных интересов записывать в протоколы ненужные, вредные вещи. И наши медики уже сталкивались с такими случаями. Зато есть международные организации, которые привлекают лучших в мире и постоянно обновляют свои рекомендации. Надо ориентироваться на них, а не придумывать “украинскую” медицину”, – отметил Линчевский.