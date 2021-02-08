Сегодня, 8 февраля, за сложных погодных условий на некоторых автодорогах страны для грузового транспорта ограничили движение.

Об этом сообщили в Укравтодоре.

Снежит в 18 областях, местами намело до 15 см снега. По прогнозам синоптиков, в южных регионах – снег с дождем. И такая погода продержится в течение суток.

“8 февраля снег умеренной интенсивности в Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской и Черкасской областях, где в течение ночи выпало от 3 до 15 см снега”, – говорится в сообщении.

Менее интенсивно снег идет в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черновицкой, Херсонской и Харьковской областях.

Средняя температура воздуха на большей части территории страны составляет -7-13 ° С, в Черниговской и Сумской -12-18 ° С, в Одесской области -10 + 4 ° С.

Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное, в южных областях местами гололедица.

На перевальных участках дорог Закарпатской и Львовской областей идет дождь. Покрытие дорог мокрое, в Ивано-Франковской области на Вышковском перевале – заснеженное.

Служба автомобильных дорог в Львовской области ввела ограничения движения грузового автомобильного транспорта с 22:00 7 февраля до 5:00 8 февраля на автомобильных дорогах государственного значения:

М-06 Киев – Чоп км 432 + 877 – км 622 + 256 м;

М-10 Львов – Краковец, км 7 993 – 69 + 961;

М-11 Львов – Шегини, км 9 + 128 – 80 + 761;

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, км 129 + 807 – 191 + 877;

Западный обход города Львова, км 0 +000 – 15 + 010;

Подъезд к городу Львова, км 0 +000 – 5 + 694;

Н-09 Мукачево – Львов, км 395 + 332 – 439 + 545;

Н-17 Львов – Луцк, км 0 +000 – 69 + 434;

Р-15 Ковель – Жовква, км 89-114, 122-159.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1530 единиц техники и 1858 рабочих.

В Национальной полиции водителям большегрузного транспорта советуют воспользоваться площадками для отстоя транспорта.