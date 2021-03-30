В течение трех внеочередных заседаний парламента депутат от "Слуги народа" Сергей Швец дважды вступал в конфронтацию с оппозиционными коллегами. Депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко утверждает, что "слуга" был пьян.

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 30 марта, в Верховной Раде Украины состоялось сразу три внеочередные заседания. Первое из них началось в 13:00.

Во время заседаний Швец вел себя некорректно по отношению к своим коллегам. В частности, во время выступления лидера “ЕС” Петра Порошенко депутат он стоял рядом с трибуной с плакатом с надписью: “Жму руку! Обнимаю”. После выступления между депутатами произошла ссора.

После этого Швец не прекратил провокации. Как сообщает наш корреспондент, депутат выкрикивал комментарии во время чуть ли не каждого выступления депутатов от “ЕС”.

В частности, он активно делал это во время обсуждения проекта постановления об осуждении акции под Офисом президента, состоявшейся 20 марта.

Сначала Швец выкрикивал во время выступления Виктории Сюмар. Затем то же произошло во время выступления Ирины Геращенко. Выступление последней прервал спикер Дмитрий Разумков, чтобы решить конфликтную ситуацию: во время выяснения отношений между депутатами в зале произошли словесная перепалка и потасовка.

После этого Геращенко с трибуны заявила:

“В первом ряду сидит нетрезвый человек, и мы требуем по итогам сегодняшнего заседания провести алкотест депутату из первого ряда по фамилии на “Ш.”.

Швец никоим образом не попытался опровергнуть это заявление. После заседания корреспондент #Букв спросил у депутата, действительно ли он был на заседании в состоянии опьянения. В свою очередь Швец начал убеждать, что Геращенко врет. Он заявил, что готов сделать тест, однако после этого отправился на заседание.

Кроме этого, по версии Швеца, причиной конфликта стало то, что он развернулся к депутату Геращенко спиной во время ее выступления. После этого, по его словам, один из коллег Геращенко подошел к нему и сделал замечание.

В комментариях под постом корреспондента в Facebook Геращенко заявила, что не просто утверждает, что ее коллега был пьян, но и обращается в полицию по этому поводу.