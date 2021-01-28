Через активный снежный циклон, который вызвал сложные погодные условия, сегодня на дорогах Украины государственного значения временно ограничили движение автомобилей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Сильные снежные осадки наблюдаются на территории Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской областей и в Киеве; осадки в виде дождя – на территории Донецкой, Сумской и Тернопольской областей. Пик циклона ожидается сегодня с 10 до 14 часов.

Для очистки автомобильных дорог государственного значения временные ограничили движение большегрузного транспорта, а именно:

на автодороге М-15 Одесса-Рени, км. 11 + 920 – 308 + 000;

на автодороге М-16 и Одесса-Кучурган, км. 0 + 000- 58 + 658; км. 58 + 925 – 59 + 123;

на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев, км 42 + 476-110 + 140; км. 113 + 678-221 + 363;

автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново, км. 76 + 416 – 157 + 052.

Также ограничено движение грузовиков на дорогах государственного значения Киевской области.

На период сложных погодных условий введено ограничение на въезд большегрузного транспорта в Одессу и Киев.