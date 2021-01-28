Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Сильные снежные осадки наблюдаются на территории Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской областей и в Киеве; осадки в виде дождя – на территории Донецкой, Сумской и Тернопольской областей. Пик циклона ожидается сегодня с 10 до 14 часов.
Для очистки автомобильных дорог государственного значения временные ограничили движение большегрузного транспорта, а именно:
- на автодороге М-15 Одесса-Рени, км. 11 + 920 – 308 + 000;
- на автодороге М-16 и Одесса-Кучурган, км. 0 + 000- 58 + 658; км. 58 + 925 – 59 + 123;
- на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев, км 42 + 476-110 + 140; км. 113 + 678-221 + 363;
- автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново, км. 76 + 416 – 157 + 052.
Также ограничено движение грузовиков на дорогах государственного значения Киевской области.
На период сложных погодных условий введено ограничение на въезд большегрузного транспорта в Одессу и Киев.
- Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям учебных заведений в 7 областях Украины перейти на дистанционное обучение за осложнения погодных условий.