В Японии префектура Шига стала десятой на территории страны, в которой в этом году обнаружили птичий грипп. Из-за вспышки там уничтожат около 11 тысяч кур.

Об этом сообщает Japan Times.

Штамм H5 сделал Шигу 10-й префектурой Японии, в которой в этом году произошла вспышка птичьего гриппа. Все случаи были сосредоточены в западной Японии.

Ферма в Хигасиоми в субботу сообщила местным властям, что погибло более 50 кур. По данным правительства Шига, тест на полимеразную цепную реакцию, проведенный рано утром в воскресенье после предварительного теста в субботу, подтвердил наличие вируса H5.

Также сообщается, что в радиусе 10 км от пораженной фермы есть шесть других птицеферм, на которых содержится около 58 000 кур.

Правительство префектуры создало несколько пунктов контроля передвижений в радиусе 10 км для дезинфекции транспортных средств, проезжающих через этот район. В радиусе 3 км от пораженной фермы была создана зона отчуждения, запрещающая перевозку яиц и кур.

Министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства провело в воскресенье встречу по мерам профилактики эпидемии, на которой официальные лица пообещали поддержать власти префектуры в борьбе со вспышкой.

Первый случай птичьего гриппа в этом году был зарегистрирован в префектуре Кагава в начале ноября, затем случаи подтвердились в префектурах Фукуока, Хиого, Миядзаки, Нара, Хиросима, Вакаяма, Оита и Окаяма.