Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
“Вчера вечером в пункте пропуска “Краковец” пограничники Мостиского отряда оформили более 240 иностранцев, на 20 транспортных средствах следовавших из Германии и Польши домой, транзитом через Украину. Среди них большинство были гражданами Республики Молдова, другие – Румынии. Также, кроме взрослых, домой возвращались и дети”, – сказано в сообщении.
При этом отмечается, что всем гражданам измерили температуру на польской границе и опросили их по поводу самочувствия.
После проверочных мероприятий транспорт с иностранцами пропустили к украинско-молдавской границе в сопровождении экипажей Нацполиции.
Также сообщается, что 23 гражданина смогли вернуться из Молдовы в Украину. 21 из них являются гражданами Украины, а двое – гражданами Молдовы с видом на жительство в Украине.
Молдавские пограничники также обеспечивали сопровождение автобуса с украинцами из Кишинева на пограничный пункт пропуска.
- Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Илья Емец призвал ввести в Украине чрезвычайное положение для предотвращения распространения коронавируса.
- В нескольких областях Украины введен режим чрезвычайной ситуации. #Буквы рассказывали, что это значит.
- Вчера Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе нет необходимости вводить чрезвычайное положение в стране из-за COVID-19.