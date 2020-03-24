Украина пропустила через границу 240 иностранцев из стран Европы, проехавших в Молдову и Румынию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

“Вчера вечером в пункте пропуска “Краковец” пограничники Мостиского отряда оформили более 240 иностранцев, на 20 транспортных средствах следовавших из Германии и Польши домой, транзитом через Украину. Среди них большинство были гражданами Республики Молдова, другие – Румынии. Также, кроме взрослых, домой возвращались и дети”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что всем гражданам измерили температуру на польской границе и опросили их по поводу самочувствия.

После проверочных мероприятий транспорт с иностранцами пропустили к украинско-молдавской границе в сопровождении экипажей Нацполиции.

Также сообщается, что 23 гражданина смогли вернуться из Молдовы в Украину. 21 из них являются гражданами Украины, а двое – гражданами Молдовы с видом на жительство в Украине.

Молдавские пограничники также обеспечивали сопровождение автобуса с украинцами из Кишинева на пограничный пункт пропуска.