Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Уточняется, что поезд ехал по Украине почти 40 часов.
“39 часов и 54 минуты по территории Украины ехал первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз. Впервые поезд ехал широкой колеей LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве. Маршрут Китай – ЕС транзитом по Украине – надежный, дешевый и удобный для всех участников логистической цепи. А этот поезд – хороший знак и первая важная ласточка в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для “Укрзализныци””, – пишет Кравцов.
Также, по словам главы “Укрзализныци”, у ведомства есть ряд преимуществ для того, чтобы развивать подобные маршруты и в будущем.
Кравцов также отметил уменьшение объемов транзитных перевозок по Украине в целом.
“С 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает. Транзит из Китая в страны ЕС имеет ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики”, – пояснил он.
Gepostet von Євген Кравцов am Donnerstag, 9. Januar 2020
- Ранее глава “Укрзализныци” Евгений Кравцов заявил, что предприятие купит в США 40 новых локомотивов.