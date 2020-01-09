Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов рассказал, как через Украину прошел первый транзитный поезд из Китая в Европейский Союз.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Уточняется, что поезд ехал по Украине почти 40 часов.

“39 часов и 54 минуты по территории Украины ехал первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз. Впервые поезд ехал широкой колеей LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве. Маршрут Китай – ЕС транзитом по Украине – надежный, дешевый и удобный для всех участников логистической цепи. А этот поезд – хороший знак и первая важная ласточка в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для “Укрзализныци””, – пишет Кравцов.

Также, по словам главы “Укрзализныци”, у ведомства есть ряд преимуществ для того, чтобы развивать подобные маршруты и в будущем.

Кравцов также отметил уменьшение объемов транзитных перевозок по Украине в целом.

“С 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает. Транзит из Китая в страны ЕС имеет ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики”, – пояснил он.

Gepostet von Євген Кравцов am Donnerstag, 9. Januar 2020