Об этом он сказал сегодня во время круглого стола на тему “Местные выборы 2020 и COVID-19”.
“Вы знаете, что действует сейчас запрет посещения школ, детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями во время учебного процесса. Они могут прийти только к входу, запрещено посещение заведения людьми, которые не приобщены к учебному процессу. Мы понимаем, что начался избирательный процесс, открываются участки в школах”, – сказал Ляшко.
Он отметил, что в связи с этим на период до выборов и в тот период, когда одновременно происходят избирательный и учебный процессы, вход на избирательный участок нужно организовать отдельный от того, через какой заходят дети.
“Буквально вчера мы проводили очередную конференцию с нашими педагогами, получили предложение до тех пор, пока дети не подвинут на каникулы, а такой вопрос рассматривается, и каникулы хотим сделать на 10 дней раньше, чем было запланировано, для того, чтобы образовательный процесс и подготовка к выборам, и избирательный процесс не пересекались”, – добавил главный санврач.
(На видео с 43:04)
- 1 сентября, после почти полугодового перерыва, маленькие украинцы пошли в школу. Однако из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах продлили каникулы, в некоторых детей уже переводят на смешанную форму обучения, а в некоторых задумались о вынужденных каникулах. #Буквы разбирались, сколько в этом учебном году будут отдыхать школьники.