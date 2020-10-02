Заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что МОЗ рассматривает возможность переноса осенних каникул в школах на 10 дней раньше, для того, чтобы образовательный процесс, подготовка к выборам и выборы не пересекались.

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола на тему “Местные выборы 2020 и COVID-19”.

“Вы знаете, что действует сейчас запрет посещения школ, детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями во время учебного процесса. Они могут прийти только к входу, запрещено посещение заведения людьми, которые не приобщены к учебному процессу. Мы понимаем, что начался избирательный процесс, открываются участки в школах”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что в связи с этим на период до выборов и в тот период, когда одновременно происходят избирательный и учебный процессы, вход на избирательный участок нужно организовать отдельный от того, через какой заходят дети.

“Буквально вчера мы проводили очередную конференцию с нашими педагогами, получили предложение до тех пор, пока дети не подвинут на каникулы, а такой вопрос рассматривается, и каникулы хотим сделать на 10 дней раньше, чем было запланировано, для того, чтобы образовательный процесс и подготовка к выборам, и избирательный процесс не пересекались”, – добавил главный санврач.

(На видео с 43:04)