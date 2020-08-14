Из-за разрушительных взрывов в порту Бейрута (Ливан) в городе пострадали около 640 исторических зданий, часть из которых находится под угрозой обрушения.

Об этом проинформировали в пресс-службе ЮНЕСКО – специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.

В заявлении со ссылкой на генерального директора Управления древностей Министерства культуры Ливана Саркиса Хури отмечается, что в Бейруте из-за взрывов пострадали по меньшей мере 8000 зданий. Многие из них расположены в старых кварталах города Геммайзе и Мар-Михаэль.

“Среди них около 640 исторических зданий, около 60 из которых находятся под угрозой обрушения”, – подчеркивается в сообщении ЮНЕСКО.

Среди пострадавших зданий есть крупные музеи (например, Национальный музей Бейрута, Музей Сурсок и Археологический музей Американского университета Бейрута), а также галереи и религиозные объекты.

В данный момент существует необходимость срочных работ по укреплению конструкций и гидроизоляции, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение зданий от приближающихся осенних дождей.

В ЮНЕСКО уже мобилизовали ведущие культурные организации и экспертов из Ливана и других стран для принятия мер по сохранению культурного наследия города.

“ЮНЕСКО… возглавит международную мобилизацию на восстановление и реконструкцию культуры и наследия Бейрута”, – говорится в заявлении.