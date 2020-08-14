Об этом проинформировали в пресс-службе ЮНЕСКО – специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.
В заявлении со ссылкой на генерального директора Управления древностей Министерства культуры Ливана Саркиса Хури отмечается, что в Бейруте из-за взрывов пострадали по меньшей мере 8000 зданий. Многие из них расположены в старых кварталах города Геммайзе и Мар-Михаэль.
“Среди них около 640 исторических зданий, около 60 из которых находятся под угрозой обрушения”, – подчеркивается в сообщении ЮНЕСКО.
Среди пострадавших зданий есть крупные музеи (например, Национальный музей Бейрута, Музей Сурсок и Археологический музей Американского университета Бейрута), а также галереи и религиозные объекты.
В данный момент существует необходимость срочных работ по укреплению конструкций и гидроизоляции, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение зданий от приближающихся осенних дождей.
В ЮНЕСКО уже мобилизовали ведущие культурные организации и экспертов из Ливана и других стран для принятия мер по сохранению культурного наследия города.
“ЮНЕСКО… возглавит международную мобилизацию на восстановление и реконструкцию культуры и наследия Бейрута”, – говорится в заявлении.
- 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города были усеяны обломками зданий и стеклом.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- В результате взрывов погиб один гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар. В момент трагического происшествия он вышел из офиса компании KPMG, чтобы ехать домой.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым распорядился предоставить гуманитарную помощь Ливану.