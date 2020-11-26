Об этом проинформировали в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.
Инцидент произошел накануне около 14:00.
Экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Конякина в супермаркете происходит конфликт между посетителем и работниками. В полицию обратился именно посетитель.
Прибыв на место, полицейские выяснили, что мужчина пришел в супермаркет без средств индивидуальной защиты (маски или респиратора), в связи с чем работники магазина отказали ему в обслуживании.
Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные правила.
“Однако, последний не прекратил правонарушение. Более того – сопротивлялся патрульным, дергал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру. В результате стычек один из патрульных обратился в медицинское учреждение”, – отметили в полиции.
Также инспекторы установили, что 35-летний мужчина припарковал свой автомобиль Mercedes-Benz S 350 на месте для водителей с инвалидностью.
Поскольку в действиях мужчины наблюдались признаки уголовного преступления (ст. 342 – “Сопротивление работнику правоохранительного органа” Уголовного кодекса Украины), патрульные вызвали на место инцидента следственно-оперативную группу Луцкого отдела полиции.
Были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 44-3 (Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и по ч. 5 ст. 122 (Остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщает издание “Волынские новости”, инцидент произошел в магазине АТБ, что на улице Конякина. Конфликт разгорелся еще в магазине из-за отсутствия маски у посетителя. По данным журналистов, мужчина пришел в супермаркет с маленькой дочерью (5-6 лет).
Когда он покинул супермаркет, полицейские направились следом за ним и не позволили ему уехать. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщают, что патрульные якобы пытались задержать мужчину и надеть на него наручники. Все эти события разворачивались на глазах у ребенка.
Был ли задержан мужчина – не сообщается.
Как известно, с 21 ноября в Украине могут штрафовать за отсутствие маски в общественных зданиях и в общественном транспорте. Сумма штрафа составляет от 170 до 255 гривен.
Полицейские могут на месте выносить решения в отношении граждан, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов.
- 25 ноября министр охраны здоровья Украины Максим Степанов сообщил, что за четыре дня, начиная с 21 ноября, в Украине составили более 2 тысяч постановлений о наложении штрафов за отсутствие у граждан защитных масок в общественных местах.
- В Национальной полиции заявляли, что правоохранители будут штрафовать граждан за отсутствие защитных масок в том случае, если нарушители не отреагируют на замечания.
- Ранее министр юстиции Денис Малюська заверил, что украинцев не будут штрафовать за пребывание без масок на улице.