Об этом проинформировали в пресс-службе патрульной полиции Волынской области.

Инцидент произошел накануне около 14:00.

Экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Конякина в супермаркете происходит конфликт между посетителем и работниками. В полицию обратился именно посетитель.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что мужчина пришел в супермаркет без средств индивидуальной защиты (маски или респиратора), в связи с чем работники магазина отказали ему в обслуживании.

Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные правила.

“Однако, последний не прекратил правонарушение. Более того – сопротивлялся патрульным, дергал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру. В результате стычек один из патрульных обратился в медицинское учреждение”, – отметили в полиции.

Также инспекторы установили, что 35-летний мужчина припарковал свой автомобиль Mercedes-Benz S 350 на месте для водителей с инвалидностью.

Поскольку в действиях мужчины наблюдались признаки уголовного преступления (ст. 342 – “Сопротивление работнику правоохранительного органа” Уголовного кодекса Украины), патрульные вызвали на место инцидента следственно-оперативную группу Луцкого отдела полиции.

Были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 44-3 (Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и по ч. 5 ст. 122 (Остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщает издание “Волынские новости”, инцидент произошел в магазине АТБ, что на улице Конякина. Конфликт разгорелся еще в магазине из-за отсутствия маски у посетителя. По данным журналистов, мужчина пришел в супермаркет с маленькой дочерью (5-6 лет).

Когда он покинул супермаркет, полицейские направились следом за ним и не позволили ему уехать. Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщают, что патрульные якобы пытались задержать мужчину и надеть на него наручники. Все эти события разворачивались на глазах у ребенка.

Был ли задержан мужчина – не сообщается.

Как известно, с 21 ноября в Украине могут штрафовать за отсутствие маски в общественных зданиях и в общественном транспорте. Сумма штрафа составляет от 170 до 255 гривен.

Полицейские могут на месте выносить решения в отношении граждан, находящихся в общественных зданиях или транспорте без одетых масок или респираторов.