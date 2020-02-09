Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

В течение текущих суток оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, 122 мм и минометов 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник дважды обстреливал позиции украинских защитников вблизи Лебединского (с 82-мм миномета враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов).

Кроме того, три вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: рядом с Новолуганским (из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), недалеко от населенного пункта Троицкое (из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела), а также в районе населенного пункта Ореховое (из ствольной артиллерии калибра 152 мм противник выпустил 10 снарядов и из калибра 122 мм – 21 снаряд).

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения.