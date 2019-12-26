С начала 2019 года украинские агрокомпании из-за укрепления гривны недополучили 6-7 млрд грн экспортной выручки.

Об этом сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины в 2019 году Ольга Трофимцева, пишет AgroPortal.

“2019-й оказался непростым. Конечно, укрепление гривни не остановило агроэкспорт, но оказало негативное влияние”, – сказала она.

Трофимцева отметила, что обычно небольшая контролируемая девальвация национальной валюты помогала украинскому экспорту быть более конкурентным на внешних рынках.

“Второй вызов, который опосредованно влияет на экспорт сельхозпродукции, – запуск рынка земли. Уже в этом году капитальные инвестиции в технологии, диверсификацию, любое расширение производства, перерабатывающие мощности уменьшились. Думаю, в следующем году эта тенденция продолжится”, – добавила она.