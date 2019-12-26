Об этом сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины в 2019 году Ольга Трофимцева, пишет AgroPortal.
“2019-й оказался непростым. Конечно, укрепление гривни не остановило агроэкспорт, но оказало негативное влияние”, – сказала она.
Трофимцева отметила, что обычно небольшая контролируемая девальвация национальной валюты помогала украинскому экспорту быть более конкурентным на внешних рынках.
“Второй вызов, который опосредованно влияет на экспорт сельхозпродукции, – запуск рынка земли. Уже в этом году капитальные инвестиции в технологии, диверсификацию, любое расширение производства, перерабатывающие мощности уменьшились. Думаю, в следующем году эта тенденция продолжится”, – добавила она.
- Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что сильная национальная валюта может быть в проекции сильной экономики. А сильная валюта в слабой – это искусственные факторы, которые могут быть нивелированы в среднесрочной перспективе.
- Также Алексей Кущ подчеркнул, что укрепление национальной валюты фактически снижает конкурентоспособность национальной экономики, снижает экспортные стимулы.