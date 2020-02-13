В январе 2020 года государственный бюджет Украины недополучил около 2,3 миллиарда гривен запланированных поступлений из-за недостатков макроэкономического прогнозирования, в частности курса гривны, который был выше, чем ожидалось.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

По его словам, плановые показатели финансирования государственного бюджета в части поступлений, доля которых в общем объеме плановых поступлений составляет 48 %, практически выполнены.

Зато доходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5 %.

“Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнены на 7,9 млрд грн, или 30,4 %. Почему так произошло? Опять приходится говорить о качестве макроэкономического прогнозирования, что Счетная палата отмечает не один год. Судите сами. Фактический курс гривны в среднем за январь составил 24,1 гривны за доллар США, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 гривен за доллар США. По оценке Счетной палаты это привело к недопоступлению 2,3 млрд гривен”, – подчеркнул Пацкан.

Другим фактором стало уменьшение по сравнению с январем прошлого года, импорта товаров на 1 % при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3 %.

Кроме того, план налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения не выполнен на 2,5 млрд грн, или 26,7%.